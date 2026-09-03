В Тульской области ликвидированы 14 беспилотников ВСУ ПВО уничтожила 14 украинских беспилотников в Тульской области

Москва3 сен Вести.Дежурные расчеты противовоздушной обороны сбили 14 украинских дронов над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.

В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 14 украинских беспилотников написал Дмитрий Миляев

Информации о пострадавших не поступало. Разрушений на земле не зафиксировано.

Глава региона призвал жителей сохранять бдительность и осторожность. В случае обнаружения подозрительных предметов следует немедленно звонить по телефонам экстренных служб 01, 101, 112.

В Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, подчеркнул Дмитрий Миляев.