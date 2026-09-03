Москва3 сенВести.Дежурные расчеты противовоздушной обороны сбили 14 украинских дронов над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.
В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 14 украинских беспилотниковнаписал Дмитрий Миляев
Информации о пострадавших не поступало. Разрушений на земле не зафиксировано.
Глава региона призвал жителей сохранять бдительность и осторожность. В случае обнаружения подозрительных предметов следует немедленно звонить по телефонам экстренных служб 01, 101, 112.
В Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, подчеркнул Дмитрий Миляев.