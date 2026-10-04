Над Тульской областью сбиты 4 беспилотника Силы ПВО уничтожили 4 БПЛА над Тульской областью

Москва4 окт Вести.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении 4 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Тульской областью.

Подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожено еще 4 украинских беспилотника написал он в мессенджере MAX

По данным губернатора, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Вместе с тем Миляев предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Днем 4 октября над Тульской областью было уничтожено 8 украинских дронов.