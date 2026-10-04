Москва4 октВести.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении 4 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Тульской областью.
Подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожено еще 4 украинских беспилотниканаписал он в мессенджере MAX
По данным губернатора, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Вместе с тем Миляев предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Днем 4 октября над Тульской областью было уничтожено 8 украинских дронов.