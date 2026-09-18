Над Тульской областью сбиты два БПЛА

Два беспилотника уничтожены в Тульской области Над Тульской областью сбиты два БПЛА

Москва18 сен Вести.Два беспилотника противника сбиты над Тульской областью, написал губернатор Дмитрий Миляев днем 18 сентября в мессенджере MAX.

Ранее сегодня он сообщал, что минувшей ночью над регионом было уничтожено 45 украинских дронов.

Два украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России говорится в публикации

Пострадавших, по его словам, нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, проинформировал Миляев.

Он также предупредил жителей, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.