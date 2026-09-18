Москва18 сенВести.Два беспилотника противника сбиты над Тульской областью, написал губернатор Дмитрий Миляев днем 18 сентября в мессенджере MAX.
Ранее сегодня он сообщал, что минувшей ночью над регионом было уничтожено 45 украинских дронов.
Два украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны Россииговорится в публикации
Пострадавших, по его словам, нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, проинформировал Миляев.
Он также предупредил жителей, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.