За ночь над Тульской областью ПВО уничтожила 45 беспилотников

Больше 40 БПЛА сбиты ночью над Тульской областью За ночь над Тульской областью ПВО уничтожила 45 беспилотников

Москва18 сен Вести.В Тульской области минувшей ночью было сбито больше 40 дронов противника, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Пострадавших, по его словам, нет.

Прошедшей ночью, в период беспилотной опасности, подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено 45 украинских беспилотников говорится в публикации

По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, проинформировал глава региона.

Беспилотная опасность, объявлявшаяся в Тульской области, была отменена сегодня в 7 утра.