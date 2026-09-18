Москва18 сенВести.В Тульской области минувшей ночью было сбито больше 40 дронов противника, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Пострадавших, по его словам, нет.
Прошедшей ночью, в период беспилотной опасности, подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено 45 украинских беспилотниковговорится в публикации
По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, проинформировал глава региона.
Беспилотная опасность, объявлявшаяся в Тульской области, была отменена сегодня в 7 утра.