Москва18 сенВести.В Тульской области минувшей ночью было сбито больше 40 дронов противника, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Пострадавших, по его словам, нет.

Прошедшей ночью, в период беспилотной опасности, подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено 45 украинских беспилотников

говорится в публикации

По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, проинформировал глава региона.

Беспилотная опасность, объявлявшаяся в Тульской области, была отменена сегодня в 7 утра.