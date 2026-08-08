Москва8 авгВести.Еще 4 БПЛА противника были сбиты над Тульской областью, сообщил в мессенджере MAX губернатор региона Дмитрий Миляев.
Ранее сегодня он информировал о 13 уничтоженных дронах ВСУ. Таким образом, их число с начала суток 8 августа возросло до 17.
Еще четыре украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны Россииговорится в публикации главы Тульской области
Пострадавших нет, написал Миляев. Повреждений зданий и инфраструктуры, по предварительной информации, не зафиксировано.