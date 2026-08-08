Миляев сообщил, что над Тульской областью сбиты еще 6 БПЛА

Число сбитых над Тульской областью БПЛА возросло до 13 Миляев сообщил, что над Тульской областью сбиты еще 6 БПЛА

Москва8 авг Вести.Российские силы ПВО уничтожили над Тульской областью еще 6 БПЛА противника, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в MAX.

Ранее сегодня он проинформировал о 7 сбитых беспилотниках. Таким образом, с начала суток 8 августа их число возросло до 13.

Еще 6 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России говорится в публикации

Пострадавших нет, разрушений инфраструктуры, по предварительным данным, не зафиксировано, написал Миляев.

Губернатор также напомнил жителям, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.