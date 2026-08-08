Москва8 авгВести.Российские силы ПВО уничтожили над Тульской областью еще 6 БПЛА противника, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в MAX.
Ранее сегодня он проинформировал о 7 сбитых беспилотниках. Таким образом, с начала суток 8 августа их число возросло до 13.
Еще 6 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны Россииговорится в публикации
Пострадавших нет, разрушений инфраструктуры, по предварительным данным, не зафиксировано, написал Миляев.
Губернатор также напомнил жителям, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.