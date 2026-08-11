Миляев: за ночь в небе над Тульской областью уничтожены 9 беспилотников

Девять БПЛА сбиты над Тульской областью за ночь Миляев: за ночь в небе над Тульской областью уничтожены 9 беспилотников

Москва11 авг Вести.За ночь силы ПВО Министерства обороны России в Тульской области ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов, никто не пострадал, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Прошедшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 9 украинских беспилотника. Пострадавших нет написал чиновник

Он добавил, что, предварительно, разрушений нет. Миляев призвал жителей региона не приближаться к упавшим обломках БПЛА, они могут содержать взрывчатые вещества.