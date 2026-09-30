Москва30 сенВести.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении над территорией региона 5 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Пять украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны Россиинаписал он в мессенджере MAX
Никто из людей не пострадал. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры нет.
Губернатор попросил жителей области быть внимательными и в случае обнаружения подозрительных предметов звонить по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.
Миляев предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.