Над Тульской областью сбиты 5 украинских беспилотников Силы ПВО Минобороны России уничтожили 5 БПЛА над Тульской областью

Москва30 сен Вести.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении над территорией региона 5 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Пять украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России написал он в мессенджере MAX

Никто из людей не пострадал. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры нет.

Губернатор попросил жителей области быть внимательными и в случае обнаружения подозрительных предметов звонить по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.

Миляев предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.