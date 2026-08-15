Москва15 авгВести.Подразделениями ПВО Минобороны России в небе над территорией Тульской области уничтожены 5 украинских беспилотников. Информацией поделился губернатор региона Дмитрий Миляев в MAX.
Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксированоговорится в сообщении
Глава региона призвал жителей быть внимательными и сообщать в экстренные службы при обнаружении подозрительных предметов.
В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, отметил Миляев.