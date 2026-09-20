Москва20 сенВести.Семь украинских беспилотных летательных аппаратов сбиты в Тульской области, сообщил в MAX губернатор Дмитрий Миляев.

По данным главы региона, в результате произошедшего никто не пострадал.

В Туле в одном из многоквартирных домов повреждено остекление. А в частном секторе обнаружены обломки БПЛА, представляющие опасность

говорится в публикации

Жителям близлежащих частных домов предложена эвакуация в пункт временного размещения, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Дмитрий Миляев напомнил, что на территории Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.