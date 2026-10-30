Минобороны РФ: силы ПВО за день сбили 113 дронов ВСУ над российскими регионами

Средства ПВО уничтожили за день 113 украинских БПЛА над регионами России Минобороны РФ: силы ПВО за день сбили 113 дронов ВСУ над российскими регионами

Москва30 окт Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня 31 октября сбили над российскими регионами 113 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают в Минобороны России.

В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении оборонного ведомства

Уточняется, что БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской и Самарской областей.

Ранее стало известно, что в ночь на 30 октября силы ПВО уничтожили 1043 украинских беспилотника над территорией России.