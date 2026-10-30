Москва30 октВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня 31 октября сбили над российскими регионами 113 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают в Минобороны России.
В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении оборонного ведомства
Уточняется, что БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской и Самарской областей.
Ранее стало известно, что в ночь на 30 октября силы ПВО уничтожили 1043 украинских беспилотника над территорией России.