Российская ПВО сбила 443 БПЛА ВСУ над регионами за ночь Минобороны: средства ПВО сбили 443 украинских БПЛА в течение ночи

Москва23 окт Вести.Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 443 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщило российское Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА были ликвидированы над Московской, Смоленской, Нижегородской и Белгородской, Брянской, Курской, Калужской и Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Рязанской, Владимирской, Ростовской и Волгоградской областями, Пермским и Краснодарским краями, а также над республиками Татарстан, Удмуртия, Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 443 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в заявлении МО

Ранее Минобороны сообщало о поражении украинского вертолета Ми-24 российским беспилотником "Герань" в тыловом районе ВСУ.