ВС РФ поразили дроном "Герань" вертолет Ми-24 в тыловом районе ВСУ Минобороны РФ: дроном "Герань" уничтожен вертолет ВСУ Ми-24 в тылу противника

Москва23 окт Вести.Российские операторы БПЛА "Герань" поразили украинский вертолет Ми-24 на авиастоянке в тыловом районе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, бойцы ВС РФ поразили склад имущества военного назначения и производственное здание одного из промышленных предприятий, работающего в интересах украинских вооруженных сил.

В различных тыловых районах Украины операторами ударных "Гераней" отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" были успешно поражены вертолет Ми-24 на авиастоянке говорится в сообщении ведомства

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили два пункта дислокации операторов безэкипажных катеров.