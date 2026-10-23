Москва23 октВести.Российские операторы БПЛА "Герань" поразили украинский вертолет Ми-24 на авиастоянке в тыловом районе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, бойцы ВС РФ поразили склад имущества военного назначения и производственное здание одного из промышленных предприятий, работающего в интересах украинских вооруженных сил.
В различных тыловых районах Украины операторами ударных "Гераней" отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" были успешно поражены вертолет Ми-24 на авиастоянкеговорится в сообщении ведомства
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили два пункта дислокации операторов безэкипажных катеров.