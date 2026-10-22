ВС РФ уничтожили вертолет ВСУ на аэродроме Миргород в Полтавской области Поддубный: ВС РФ уничтожили вертолет Ми-24 ВСУ в Полтавской области

Москва22 окт Вести.Вооруженные силы РФ уничтожили принадлежащий ВСУ вертолет Ми-24 на аэродроме Миргород в Полтавской области. Об этом сообщил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Вертолет Ми‑24 Воздушных сил ВСУ уничтожен на аэродроме Миргород в Полтавской области. Результативный удар нанесли операторы 50‑й бригады "Варяг" с помощью БПЛА "Герань" сообщил военкор

Он добавил, что под прицелом "Варяга" попали также складские комплексы и промышленные объекты, чья работа критически важна для поддержания боеспособности сил противника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска минувшей ночью нанесли удары по портовой инфраструктуре Одесской области и судну с военным грузом.