ВС РФ поразили аэростат ВСУ с модулем Starlink Минобороны: ВС РФ нанесли поражение аэростату ВСУ с модулем Starlink

Москва6 окт Вести.Вооруженные силы России нанесли поражение аэростату украинской армии, поднявшему БПЛА с закрепленным модулем Starlink. Об этом сообщило российское министерство обороны, опубликовав соответствующие кадры.

По информации ведомства, оператор дрона-перехватчика отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" поразил объект на высоте более 10 тысяч метров.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ поразили в Одесской области портовый пункт Вилково, который использовался для переброски военных грузов. Кроме того, в порту Черноморск армия России нанесла удар по хранилищам с ГСМ, предназначенным для обеспечения украинских войск.