FPV-дроны ВС РФ уничтожили технику и укрытия ВСУ на краснолиманском направлении

Российские дроны нанесли удар по технике и укрытию ВСУ FPV-дроны ВС РФ уничтожили технику и укрытия ВСУ на краснолиманском направлении

Москва10 окт Вести.Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразили наземные робототехнические комплексы, элементы системы связи, укрытия и пункты временной дислокации подразделений ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в оборонном ведомстве РФ.

Кроме того, уточняется, что были нанесены удары по различным БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В МО РФ поделились кадрами уничтожения объектов, на которых продемонстрирована работа расчетов FPV-дронов.

Ранее в Минобороны опубликовали видео ликвидации бронетранспортера М113 американского производства. Также враг лишился замаскированного артиллерийского орудия "Мста-Б" и САУ 2С22 "Богдана" в укрытии.