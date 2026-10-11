МО: ВС РФ поразили цеха по производству БПЛА для ВСУ и места их запуска

ВС РФ за сутки поразили цеха по производству дронов для ВСУ МО: ВС РФ поразили цеха по производству БПЛА для ВСУ и места их запуска

Москва11 окт Вести.Вооруженные силы России в течение суток нанесли поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов для украинской армии и местам их запуска. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, удары наносились в том числе оперативно-тактической авиацией, дронами и артиллерией.

Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их запуска говорится в сводке

Кроме того, российские войска ударили по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

Согласно данным ведомства, потери украинской армии в течение суток в зоне специальной военной операции составили около 1405 военнослужащих.