Москва11 октВести.Вооруженные силы России в течение суток нанесли поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов для украинской армии и местам их запуска. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, удары наносились в том числе оперативно-тактической авиацией, дронами и артиллерией.
Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их запускаговорится в сводке
Кроме того, российские войска ударили по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.
Согласно данным ведомства, потери украинской армии в течение суток в зоне специальной военной операции составили около 1405 военнослужащих.