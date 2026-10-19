Российская армия нанесла удары по местам хранения и сборки дронов ВСУ

ВС РФ нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ Российская армия нанесла удары по местам хранения и сборки дронов ВСУ

Москва19 окт Вести.За минувшие сутки Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по местам хранения, сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов киевского режима. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Также для поражения целей были задействованы БПЛА. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 147 районах.

Уточняется, что за минувшие сутки ВСУ в зоне проведения специальной военной операции потеряли порядка 1200 человек.

Также российское военное ведомство отчиталось, что за вышеназванный период силы противовоздушной обороны российских войск перехватили и уничтожили 405 дронов киевского режима.