ВС РФ за сутки поразили цеха производства и места хранения БПЛА ВСУ МО РФ: поражены места хранения дронов ВСУ и пункты дислокации украинских военных

Москва8 окт Вести.Российская армия в течение суток поразила цеха производства украинских БПЛА, пункты дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников, информировали в МО РФ.

Кроме того, российские военные ударили по местам хранения дронов ВСУ. Как уточнили в ведомстве, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными и артиллерийскими подразделениями группировок войск ВС РФ.

Как также сообщили в Минобороны, суточные потери ВСУ в зоне ответственности всех российских группировок в зоне СВО составили порядка 1270 военнослужащих. "Север" уничтожил до 40 украинских военных, "Запад" - до 210, "Юг" - свыше 160, "Центр" - до 535, "Восток" - до 295, "Днепр" - более 30.