МО РФ сообщило об ударах по цехам производства дронов на Украине

Армия России за сутки поразила украинские военные объекты в 153 районах МО РФ сообщило об ударах по цехам производства дронов на Украине

Москва21 сен Вести.Российские войска за сутки нанесли удары по цехам производства беспилотников и местам их хранения на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные также поразили логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались ВСУ.

В Минобороны добавили, что удары наносились по военным аэродромам, складам боеприпасов, горючего и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

Кроме того, за сутки ВСУ потеряли около 1 440 военнослужащих. В зоне ответственности Северной группировки российских войск потери составили более 265 военнослужащих ВСУ, Западной – более 220, Южной – свыше 215, Центральной – свыше 430, Восточной – более 260, в зоне группировки "Днепр" – до 50 украинских военных.

Ранее МО РФ отчиталось о ночных ударах по логистическим центрам, складам и портам на Украине, которые использовались ВСУ. Были поражены объекты в Киевской и Одесской областях.