Москва21 сенВести.Российские войска за сутки нанесли удары по цехам производства беспилотников и местам их хранения на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, российские военные также поразили логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались ВСУ.
В Минобороны добавили, что удары наносились по военным аэродромам, складам боеприпасов, горючего и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Кроме того, за сутки ВСУ потеряли около 1 440 военнослужащих. В зоне ответственности Северной группировки российских войск потери составили более 265 военнослужащих ВСУ, Западной – более 220, Южной – свыше 215, Центральной – свыше 430, Восточной – более 260, в зоне группировки "Днепр" – до 50 украинских военных.
Ранее МО РФ отчиталось о ночных ударах по логистическим центрам, складам и портам на Украине, которые использовались ВСУ. Были поражены объекты в Киевской и Одесской областях.