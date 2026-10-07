Минобороны: ВС РФ поразили цеха производства БПЛА ВСУ и места их хранения

ВС РФ поразили места хранения украинских беспилотников Минобороны: ВС РФ поразили цеха производства БПЛА ВСУ и места их хранения

Москва7 окт Вести.Вооруженные силы России в течение суток нанесли поражение цехам производства беспилотных летательных аппаратов для украинской армии и местам их хранения. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

По информации ведомства, удар нанесен в том числе оперативно-тактической авиацией, беспилотниками и артиллерией.

Нанесено поражение цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов и военного имущества говорится в тексте ежедневной сводки

Кроме того, российские войска ударили по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

Как сообщили в Минобороны, потери украинской армии в течение суток в зоне специальной военной операции составили около 1440 военнослужащих.