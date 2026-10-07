Москва7 октВести.Вооруженные силы России в течение суток нанесли поражение цехам производства беспилотных летательных аппаратов для украинской армии и местам их хранения. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.
По информации ведомства, удар нанесен в том числе оперативно-тактической авиацией, беспилотниками и артиллерией.
Нанесено поражение цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов и военного имуществаговорится в тексте ежедневной сводки
Кроме того, российские войска ударили по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.
Как сообщили в Минобороны, потери украинской армии в течение суток в зоне специальной военной операции составили около 1440 военнослужащих.