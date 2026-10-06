Москва6 октВести.Вооруженные силы России нанесли поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов и складам с боеприпасами украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Уточняется, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.
Нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам с боеприпасами и взрывчатыми веществамиговорится в сводке
Кроме того, по данным ведомства, потери украинской армии в течение суток в зоне специальной военной операции составили порядка 1 490 военнослужащих.
Ранее Минобороны России заявили об освобождении Голубково в Запорожской области.