Минобороны: ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспорта ВСУ

ВС РФ ударили по связанным с ВСУ объектам энергетики и транспорта Минобороны: ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспорта ВСУ

Москва18 ноя Вести.Российские военные в течение прошедших суток нанесли поражение украинским военным аэродромам, а также связанным с Вооруженными силами Украины (ВСУ) объектам энергетической и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, были поражены места производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов противника.

Ударам также подверглись склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 143 районах.

Удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии ВС РФ.

Ранее в МО сообщили, что армия России минувшей ночью поразила инфраструктуру порта Измаил, используемую для разгрузки и хранения военных грузов для ВСУ.