Москва18 нояВести.Российская армия ночью поразила инфраструктуру порта Измаил, используемую для разгрузки и хранения военных грузов для ВСУ, а также следовавшее в порт Южный судно с грузами для украинской армии, информировали в МО РФ.
Ночные удары, как уточнили там, были нанесены с помощью БПЛА.
В результате удара поражены... морское судно типа "сухогруз" на переходе морем, доставлявшее в порт Южный грузы двойного назначения для ВСУговорится в сообщении
Накануне Минобороны РФ сообщало о поражении локомотива, перевозившего грузы для ВСУ, у ж/д станции Кривой Рог.