МО РФ: поражены инфраструктура порта Измаил и судно, задействованные для ВСУ

ВС РФ ночью поразили судно, следовавшее в порт Южный с грузами для ВСУ МО РФ: поражены инфраструктура порта Измаил и судно, задействованные для ВСУ

Москва18 ноя Вести.Российская армия ночью поразила инфраструктуру порта Измаил, используемую для разгрузки и хранения военных грузов для ВСУ, а также следовавшее в порт Южный судно с грузами для украинской армии, информировали в МО РФ.

Ночные удары, как уточнили там, были нанесены с помощью БПЛА.

В результате удара поражены... морское судно типа "сухогруз" на переходе морем, доставлявшее в порт Южный грузы двойного назначения для ВСУ говорится в сообщении

Накануне Минобороны РФ сообщало о поражении локомотива, перевозившего грузы для ВСУ, у ж/д станции Кривой Рог.