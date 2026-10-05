Минобороны России сообщило о поражении сухогруза в украинском порту Южный

Армия России поразила сухогруз в порту Южный Минобороны России сообщило о поражении сухогруза в украинском порту Южный

Москва5 окт Вести.Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу в украинском порту Южный. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Пораженное судно перевозило грузы, предназначенные для обеспечения украинской армии. Удар по нему был нанесен с применением беспилотников.

В Минобороны также подчеркнули, что российские военные продолжают атаковать дронами портовую инфраструктуру Украины и морские суда, которые задействованы в доставке военных грузов.

Ранее в понедельник сообщалось об ударе по морскому судну с грузами для украинских боевиков. Сухогруз совершал переход южнее Одессы.