Москва15 октВести.Российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в порту Южный Одесской области уничтожен объект транспортной инфраструктуры, использовавшийся в интересах украинских войск.
Кроме того, в море поражен сухогруз, который доставлял в порт Одессы грузы военного и двойного назначения.