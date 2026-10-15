МО РФ: в порту Южный уничтожен объект, задействованный в интересах ВСУ

МО РФ сообщило об уничтожении объекта транспортной инфраструктуры в порту Южный МО РФ: в порту Южный уничтожен объект, задействованный в интересах ВСУ

Москва15 окт Вести.Российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в порту Южный Одесской области уничтожен объект транспортной инфраструктуры, использовавшийся в интересах украинских войск.

Кроме того, в море поражен сухогруз, который доставлял в порт Одессы грузы военного и двойного назначения.