Российские военные ударили по судну, перевозившему грузы для ВСУ в Одессу ВС РФ поразили сухогруз, перевозивший товары для ВСУ в Одессу

Москва31 окт Вести.Российские вооруженные силы с помощью беспилотников нанесли удар по судну, которое перевозило военные грузы для украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате удара на переходе морем в 37 км южнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы, предназначенные для ВСУ говорится в сообщении оборонного ведомства

На этой неделе наша армия нанесла два массированных и девять групповых ударов: поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты инфраструктуры; выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов для приема и хранения военных грузов; поражены 11 сухогрузов и контейнеровоз, используемые в интересах ВСУ.