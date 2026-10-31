Москва31 октВести.Российские вооруженные силы с помощью беспилотников нанесли удар по судну, которое перевозило военные грузы для украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате удара на переходе морем в 37 км южнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы, предназначенные для ВСУговорится в сообщении оборонного ведомства
На этой неделе наша армия нанесла два массированных и девять групповых ударов: поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты инфраструктуры; выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов для приема и хранения военных грузов; поражены 11 сухогрузов и контейнеровоз, используемые в интересах ВСУ.