ВС РФ ударили по доставлявшему ВСУ грузы судну в Черном море ВС РФ поразили доставлявшее грузы для ВСУ судно южнее Одессы

Москва5 окт Вести.Вооруженные силы России поразили морское судно с военными грузами для ВСУ, которое совершало переход южнее Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, российские войска с применением беспилотных летательных аппаратов продолжают наносить удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также судам, которые используются в интересах украинской армии.

На переходе морем южнее города Одессы нанесено поражение морскому судну типа "сухогруз", доставлявшему военные грузы говорится в сообщении

Ранее в МО заявили, что ВС РФ ударили по двум сухогрузам, использовавшимся в интересах Вооруженных сил Украины.