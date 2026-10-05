Москва5 октВести.Вооруженные силы России поразили морское судно с военными грузами для ВСУ, которое совершало переход южнее Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, российские войска с применением беспилотных летательных аппаратов продолжают наносить удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также судам, которые используются в интересах украинской армии.
На переходе морем южнее города Одессы нанесено поражение морскому судну типа "сухогруз", доставлявшему военные грузыговорится в сообщении
Ранее в МО заявили, что ВС РФ ударили по двум сухогрузам, использовавшимся в интересах Вооруженных сил Украины.