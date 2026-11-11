Москва11 нояВести.Российские военные нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который доставлял в одесский порт грузы для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.
Российские беспилотники атаковали судно в акватории юго-западнее Одессы.
[В результате ударов поражено] в акватории Черного моря юго-западнее Одессы морское судно типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществом для ВСУговорится в сообщении
Также Минобороны отчиталось о нанесении ударов по трем электроподстанциям на Украине в ночь на 11 ноября.