Российские военные подбили судно с грузами ВСУ в Черном море рядом с Одессой

ВС РФ поразили в Черном море судно с грузом для украинской армии Российские военные подбили судно с грузами ВСУ в Черном море рядом с Одессой

Москва11 ноя Вести.Российские военные нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который доставлял в одесский порт грузы для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.

Российские беспилотники атаковали судно в акватории юго-западнее Одессы.

[В результате ударов поражено] в акватории Черного моря юго-западнее Одессы морское судно типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществом для ВСУ говорится в сообщении

Также Минобороны отчиталось о нанесении ударов по трем электроподстанциям на Украине в ночь на 11 ноября.