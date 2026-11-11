ВС РФ нанесли удары по электроподстанциям в Кривом Роге и Одесской области

ВС РФ атаковали три электроподстанции в Кривом Роге и Одесской области ВС РФ нанесли удары по электроподстанциям в Кривом Роге и Одесской области

Москва11 ноя Вести.Российские военные поразили три электроподстанции, обеспечивавшие нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Кривом Роге и Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается, Вооруженные силы России (ВС РФ) в ночь на 11 ноября продолжили наносить удары беспилотными аппаратами по объектам инфраструктуры Украины, работающей на военно-промышленный комплекс (ВПК) киевского режима.

В течение ночи в результате ударов поражены: в населенном пункте Кривой Рог Днепропетровской области электроподстанция 330 кВ; в населенных пунктах Маяки и Усатово Одесской области две электроподстанции 110 кВ и 330 кВ говорится в сообщении

Ранее 10 ноября Минобороны отчиталось, что российские военные поразили логистический центр "Эпицентр" в украинском городе Кропивницкий (Кировоград).