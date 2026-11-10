Астролог объяснил, зачем Буданов мог надеть фенечки в Абу-Даби Астролог Зак связал фенечки Буданова в ОАЭ с желанием манипулировать

Москва10 ноя Вести.Руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) мог надеть плетеные браслеты на переговоры в Абу-Даби, чтобы усилить свои манипулятивные возможности и защититься от чужого влияния, заявил изданию "Абзац" астролог и таролог Борис Зак.

По словам астролога, подобные аксессуары выполняют роль оберега, который якобы помогает считывать намерения собеседников, распознавать ложь и повышать влияние на участников встречи.

Фенечки в контексте текущей ситуации, скорее всего, усиливают энергию понимания, ...считывания других людей, распознавания лжи и усиливают его речевую энергию, чтобы повысить его возможности к манипуляциям другими людьми через слово пояснил Зак

Он связал выбор фенечек с астрологической обстановкой, в частности, с положением ретроградного Меркурия и Плутона в знаке Скорпиона.

По утверждению астролога, такое сочетание факторов традиционно указывает на склонность к манипулированию, а также усиливает проницательность, интуицию и ораторские способности.

Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября.