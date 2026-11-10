Делегации РФ, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби

В Абу-Даби завершился первый день переговоров Делегации РФ, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби

Москва10 ноя Вести.Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби. Об этом сообщил источник ИС "Вести".

По словам источника, после окончания встречи представители сторон разъехались.

Встреча во вторник продолжалась порядка 4,5 часов.

Переговоры продолжатся на следующий день. Источник ИС "Вести" подтвердил, что трехсторонние консультации России, США и Украины в столице ОАЭ возобновятся в среду, 11 ноября.

Двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США стартовали в ОАЭ 10 ноября. По данным источника, их участники обсуждают вопросы украинского урегулирования и тему формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период.