В переговорной группе в Абу-Даби пока не подтверждают договоренность об обмене Источник ИС "Вести" в Абу-Даби не подтвердил договоренности об обмене пленными

Москва10 ноя Вести.Источник "Вестей" в переговорной группе в Абу-Даби не подтвердил сообщения СМИ, что Россия и Украина договорились о новом обмене пленными. Об этом сообщил автор ИС "Вести" Евгений Попов.

Журналист подчеркнул, что в среду переговоры продолжатся, и это будет очень важный день.

Я бы все-таки дождался завтрашнего дня - и это позиция нашей страны, позиция нашей переговорной группы. Только что источник в переговорной группе сообщил нам - даже по поводу обмена, мы спросили напрямую, удалось ли о нем договориться. "Давайте не будем забегать вперед, чтобы не быть голословными", - я вам процитировал только что ответ источника в переговорной группе на наш вопрос, собственно, была ли эта договоренность, которую уже анонсирует и Financial Times, и украинская сторона, и кто только не анонсирует. Поэтому, действительно, завтра очень важный день. Завтра переговоры продолжатся сказал Попов

Ранее делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби. Встреча 10 ноября продолжалась порядка 4,5 часа.