Рябков не стал давать оценку переговорам в Абу-Даби

"Рано говорить": Рябков воздержался от оценки переговоров в Абу-Даби Рябков не стал давать оценку переговорам в Абу-Даби

Москва10 ноя Вести.Оценивать ход трехсторонних переговоров представителей России, Украины и США, первый день которых завершился в Абу-Даби, пока рано. Об этом заявил ИС "Вести" один из участников российской переговорной группы - замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Замминистра был задан вопрос о его оценке встречи в Абу-Даби по итогам первого дня переговоров.

Рано об этом говорить сказал Рябков

Он также подтвердил, что переговоры продолжатся завтра, 11 ноября.

Да ответил Рябков на соответствующий вопрос

Тем временем источник "Вестей" в переговорной группе не подтвердил сообщения СМИ о том, что Россия и Украина договорились в Абу-Даби о новом обмене пленными. Об этом сообщил автор ИС "Вести" Евгений Попов.