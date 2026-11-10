Москва10 нояВести.Оценивать ход трехсторонних переговоров представителей России, Украины и США, первый день которых завершился в Абу-Даби, пока рано. Об этом заявил ИС "Вести" один из участников российской переговорной группы - замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Замминистра был задан вопрос о его оценке встречи в Абу-Даби по итогам первого дня переговоров.
Рано об этом говоритьсказал Рябков
Он также подтвердил, что переговоры продолжатся завтра, 11 ноября.
Даответил Рябков на соответствующий вопрос
Тем временем источник "Вестей" в переговорной группе не подтвердил сообщения СМИ о том, что Россия и Украина договорились в Абу-Даби о новом обмене пленными. Об этом сообщил автор ИС "Вести" Евгений Попов.