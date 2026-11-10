Рубио: первый день переговоров в Абу-Даби был продуктивным

Рубио счел продуктивными трехсторонние переговоры в Абу-Даби Рубио: первый день переговоров в Абу-Даби был продуктивным

Москва10 ноя Вести.Первый день трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби прошел эффективно, заявил американский госсекретарь Марко Рубио, передает Интерфакс.

Переговоры в Абу-Даби продуктивные отметил Рубио

Глава госдепартамента США подчеркнул, что сторонам нужно проделать крупный объем работы.

Ранее источник "Вести" сообщал, что делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби. Встреча продолжалась порядка четырех с половиной часов.

Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября.

До переговоров с РФ и США украинская делегация встретилась с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, а также представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам Уиткоффа, обсуждалось формирование системы европейской безопасности после завершения украинского конфликта.