Украинская делегация начала встречу с представителями США, ЕК и НАТО в Абу-Даби

Умеров сообщил о начале встречи в Абу-Даби делегаций Украины, ЕК, НАТО и США Украинская делегация начала встречу с представителями США, ЕК и НАТО в Абу-Даби

Москва10 ноя Вести.Делегации Украины, Еврокомиссии (ЕК), НАТО и США начали встречу в Абу-Даби. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию из переговорной комнаты.

Начали работу в Объединенных Арабских Эмиратах. Первая встреча - с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединятся спецпредставители США – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер говорится в публикации

По его словам, в ходе встречи стороны намерены "сверить позиции и скоординировать шаги перед следующим этапом переговоров", который пройдут в трехстороннем формате – между Россией, США и Украиной.

10 ноября в ОАЭ стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США по вопросу украинского урегулирования. Встреча в Абу-Даби, как ожидается, начнется в 11.50 по местному времени (10.50 мск). Как ранее сообщал источник ИС "Вести" в переговорной группе, урегулирование украинского конфликта - это только один из пунктов повестки.