Бывшая ведущая НТВ Куницына перенесла операцию на сердце, она в реанимации

Экс-ведущая НТВ Светлана Куницына в реанимации в критическом состоянии Бывшая ведущая НТВ Куницына перенесла операцию на сердце, она в реанимации

Москва9 ноя Вести.Бывшая телеведущая и обозреватель телеканала НТВ Светлана Куницына перенесла операцию на открытом сердце в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева в Москве и сейчас находится в реанимации, сообщил в соцсетях телеведущий Павел Лобков.

Света в реанимации. Состояние критическое. Никакие деньги не нужны. Если в институте Бакулева не справятся, то и нигде. Просто тихо помолимся говорится в посте

Лобков сообщил, что у Куницыной были сложные сердечные патологии.

Он назвал Куницыну одной из первых российских моделей и сравнил ее с британским модельером Вивьен Вествуд.

Говоря о работе коллеги на НТВ, Лобков заявил, что Куницына была остроумным и беспощадным автором и рецензентом "золотого века НТВ".