Москва22 октВести.Врачи поместили народную артистку РФСФР Лидию Федосееву-Шукшину в медикаментозную кому на фоне ухудшения динамики, передает Mash.
Отмечается, что состояние актрисы оценивается как тяжелое.
Народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина после ухудшения состояния находится в медикаментозной коме и дышит с помощью аппарата ИВЛ… Состояние 88-летней актрисы тяжелое, с отрицательной динамикой. Сердце бьется нерегулярно, появились проблемы с легкими: скопившийся в груди воздух удалили с помощью дренажа. Есть риск развития пневмонииговорится в сообщении источника в мессенджере МАХ
88-летнюю актрису экстренно госпитализировали несколько дней назад в реанимацию одной из московских клиник. По некоторым данным, ей вызвали скорую из-за проблем с дыханием. Кроме того, она перестала самостоятельно ходить. Речь шла о сердечной недостаточности.