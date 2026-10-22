Mash: Лидия Федосеева-Шукшина помещена в медикаментозную кому Mash: врачи поместили Лидию Федосееву-Шукшину в медикаментозную кому

Москва22 окт Вести.Врачи поместили народную артистку РФСФР Лидию Федосееву-Шукшину в медикаментозную кому на фоне ухудшения динамики, передает Mash.

Отмечается, что состояние актрисы оценивается как тяжелое.

Народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина после ухудшения состояния находится в медикаментозной коме и дышит с помощью аппарата ИВЛ… Состояние 88-летней актрисы тяжелое, с отрицательной динамикой. Сердце бьется нерегулярно, появились проблемы с легкими: скопившийся в груди воздух удалили с помощью дренажа. Есть риск развития пневмонии говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

88-летнюю актрису экстренно госпитализировали несколько дней назад в реанимацию одной из московских клиник. По некоторым данным, ей вызвали скорую из-за проблем с дыханием. Кроме того, она перестала самостоятельно ходить. Речь шла о сердечной недостаточности.