Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в реанимацию в Москве Mash: в Москве экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Москва14 окт Вести.Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем, пишет Mash.

По сведениям издания, у 88-летней народной артистки в течение недели усиливались одышка и отеки.

Когда дома она начала задыхаться и перестала самостоятельно ходить, за помощью обратились по экстренному телефону 112.

Народную артистку Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в реанимацию из-за проблем с сердцем говорится в публикации

Актрису доставили в клинику с сердечной недостаточностью в состоянии средней тяжести, она находится под наблюдением врачей.

Комментариев от близких Лидии Николаевны по поводу состояния ее здоровья пока нет.