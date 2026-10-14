Москва14 октВести.Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем, пишет Mash.
По сведениям издания, у 88-летней народной артистки в течение недели усиливались одышка и отеки.
Когда дома она начала задыхаться и перестала самостоятельно ходить, за помощью обратились по экстренному телефону 112.
Народную артистку Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в реанимацию из-за проблем с сердцемговорится в публикации
Актрису доставили в клинику с сердечной недостаточностью в состоянии средней тяжести, она находится под наблюдением врачей.
Комментариев от близких Лидии Николаевны по поводу состояния ее здоровья пока нет.