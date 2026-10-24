У находящейся в больнице Федосеевой-Шукшиной ухудшилось состояние

Состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось У находящейся в больнице Федосеевой-Шукшиной ухудшилось состояние

Москва24 окт Вести.На фоне сердечной недостаточности и пневмонии у актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, находящейся в больнице, стали отказывать почки, сообщает Mash.

Состояние 88-летней актрисы осложнилось — к основному заболеванию присоединилась тяжелая пневмония. Артистка подключена к системам жизнеобеспечения говорится в сообщении издания

Отмечается, что у народной артистки также появились проблемы с легкими, а для нормальной работы сердца необходимо принимать сильнодействующие лекарства.

Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в середине октября.