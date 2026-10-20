Москва20 октВести.Актриса Театра имени Вахтангова Екатерина Райкина была госпитализирована в тяжелом состоянии. У нее подозрение на острое внутреннее кровотечение в кишечнике, пишет Mash.
По информации источника, это произошло еще в начале октября. Медицинский персонал проводит интенсивную терапию для стабилизации ее состояния.
В связи с ее самочувствием актриса практически перестала передвигаться. У нее слабость, она прикована к кровати.
Дочь Аркадия Райкина проходит лечение в одной из московских больниц.