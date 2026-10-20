Mash: дочь Райкина госпитализирована с подозрением на кровотечение в кишечнике

Актриса Екатерина Райкина госпитализирована, она находится в тяжелом состоянии Mash: дочь Райкина госпитализирована с подозрением на кровотечение в кишечнике

Москва20 окт Вести.Актриса Театра имени Вахтангова Екатерина Райкина была госпитализирована в тяжелом состоянии. У нее подозрение на острое внутреннее кровотечение в кишечнике, пишет Mash.

По информации источника, это произошло еще в начале октября. Медицинский персонал проводит интенсивную терапию для стабилизации ее состояния.

В связи с ее самочувствием актриса практически перестала передвигаться. У нее слабость, она прикована к кровати.

Дочь Аркадия Райкина проходит лечение в одной из московских больниц.