Прощание с заслуженной артисткой РСФСР Райкиной пройдет в ВШСИ Райкина в пятницу

Стало известно место гражданской панихиды в связи с кончиной Екатерины Райкиной Прощание с заслуженной артисткой РСФСР Райкиной пройдет в ВШСИ Райкина в пятницу

Москва6 ноя Вести.Церемония прощания с дочерью народного артиста СССР Аркадия Райкина, актрисой театра и кино, заслуженной артисткой РСФСР Екатериной Райкиной пройдет в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина в Москве в пятницу, 6 ноября, передает РИА Новости.

Екатерина Райкина скончалась на 89-м году жизни в больнице.

Гражданская панихида в связи с кончиной Райкиной состоится в 10.30 в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина говорится в сообщении

Отпевание проведут в храме иконы Божией Матери. Тело артистки будет кремировано, урну захоронят на Новодевичьем кладбище в могилу родителей.

Екатерина Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде. Служила в Московском академическом театре имени Вахтангова. Играла в театре "У Никитских ворот" и театре имени Л. Варпаховского.