В Хованском крематории в Москве простились с актрисой Натальей Трубниковой Церемония кремации актрисы Натальи Трубниковой прошла в Москве

Москва14 авг Вести.В Москве состоялась церемония кремации звезды фильма "31 июня" Натальи Трубниковой. Информацией поделился канал StarHit.

Близкие актрисы на прощании в Хованском крематории, которое состоялось в полдень, не присутствовали. По имеющимся данным, родственники хотели провести захоронение на Ваганьковском кладбище, где покоится супруг актрисы, режиссер Анатолий Кулаков. Однако позже из-за невозможности организовать процедуру было решено провести кремацию.

Похороны организовала сноха актрисы Лариса, но в крематории ее не было. Тело покойной доставил мужчина, на которого была оформлена специальная доверенность.

Советской балерины и актрисы Натальи Трубниковой не стало 10 августа, ей был 71 год. Тело в квартире обнаружила соседка. В последние годы у Трубниковой была болезнь Паркинсона.