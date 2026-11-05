Урна с прахом Екатерины Райкиной будет захоронена на Новодевичьем кладбище

Урну с прахом Екатерины Райкиной планируют захоронить в могилу ее родителей Урна с прахом Екатерины Райкиной будет захоронена на Новодевичьем кладбище

Москва5 ноя Вести.Урну с прахом заслуженной артистки РСФСР Екатерины Райкиной планируют захоронить в могилу ее родителей Аркадия Райкина и Руфи Райкиной-Иоффе на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении актрисы.

Планируется, что урна с прахом будет захоронена в могилу родителей Екатерины на Новодевичьем кладбище приводит агентство слова своего собеседника

Екатерина Райкина родилась в апреле 1938 года в Ленинграде. Окончила Театральное училище имени Щукина и была принята в труппу Театра Вахтангова, в котором прослужила порядка 50 лет. Впервые вышла на сцену в 12 лет, появившись в спектакле "Отверженные" в роли Козетты.

Актриса ушла из жизни 3 ноября в возрасте 88 лет. Она умерла в больнице.