Прощание с Екатериной Райкиной может состояться 6 ноября в Москве

Прощание с Екатериной Райкиной планируется 6 ноября Прощание с Екатериной Райкиной может состояться 6 ноября в Москве

Москва4 ноя Вести.Церемония прощания с дочерью народного артиста СССР Аркадия Райкина, актрисой, заслуженной артисткой РСФСР Екатериной Райкиной может пройти 6 ноября в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в семье.

"Предположительно, прощание 6 ноября в Москве, где пока неизвестно сказала собеседница агентства

Екатерина Райкина скончалась на 89-м году жизни 3 ноября.

Райкина родилась 5 апреля 1938 года в Ленинграде. Окончила Театральное училище имени Щукина и была принята в труппу Театра Вахтангова, в котором прослужила около 50 лет.

Она сыграла Софью в "Дамах и гусарах", Люсиль в "Мещанине во дворянстве", Зелиму в "Принцессе Турандот" и других.