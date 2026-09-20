Актриса из "Тайн следствия" Екатерина Дронова умерла в возрасте 68 лет Умерла сыгравшая в "Тайнах следствия" 68-летняя Екатерина Дронов

Москва20 сен Вести.Заслуженная артистка России Екатерина Дронова, сыгравшая в "Тайнах следствия" и "Каменской", умерла в возрасте 68 лет. Об этом сообщает петербургский Молодежный театр на Фонтанке в Telegram-канале.

Девятнадцатого сентября 2026 года на 69-м году жизни после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Владимировна Дронова говорится в публикации

Екатерина Дронова была выпускницей Щукинского училища. В 1989 году она пришла в Молодежный театр на Фонтанке вместе с режиссером Семеном Спиваком. Актриса играла в его спектаклях "Дорогая Елена Сергеевна", "Удар", "Мещанин во дворянстве", "Трехгрошовая опера", "Жаворонок" и других.

Кинозрителям она запомнилась по ролям в фильмах Операция "С Новым годом!", "Утомленные солнцем. Цитадель", "Подсадной", а также сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Черный ворон", "Каменская", "Тайны следствия" и других.