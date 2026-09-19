Москва19 сенВести.Российскую актрису театра и кино Анну Шерлинг, известную в том числе по роли в сериале "След", похоронили 18 сентября на Химкинском кладбище, передает ТАСС.
Она скончалась в возрасте 46 лет после продолжительной болезни.
Анну похоронили вчера на Химкинском кладбищесообщил отец актрисы
Анна Шерлинг – дочь заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Шерлинга и заслуженной артистки РФ Тамары Акуловой. Она окончила ГИТИС в мастерской Виктора Ракова, а также Школу "Останкино" по специальности "Телеведущая".
Помимо сериала "След", актриса стала известна зрителям по ролям в фильмах "Невеста", "За первого встречного", "О тебе…", "Андреевский флаг" и других.