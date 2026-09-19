На Химкинском кладбище похоронили известную по сериалу "След" Анну Шерлинг

Актрису Анну Шерлинг похоронили на Химкинском кладбище На Химкинском кладбище похоронили известную по сериалу "След" Анну Шерлинг

Москва19 сен Вести.Российскую актрису театра и кино Анну Шерлинг, известную в том числе по роли в сериале "След", похоронили 18 сентября на Химкинском кладбище, передает ТАСС.

Она скончалась в возрасте 46 лет после продолжительной болезни.

Анну похоронили вчера на Химкинском кладбище сообщил отец актрисы

Анна Шерлинг – дочь заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Шерлинга и заслуженной артистки РФ Тамары Акуловой. Она окончила ГИТИС в мастерской Виктора Ракова, а также Школу "Останкино" по специальности "Телеведущая".

Помимо сериала "След", актриса стала известна зрителям по ролям в фильмах "Невеста", "За первого встречного", "О тебе…", "Андреевский флаг" и других.