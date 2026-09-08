Актрису Попову похоронят рядом с мужем на Востряковском кладбище

Актрису Нину Попову похоронят на Востряковском кладбище Актрису Попову похоронят рядом с мужем на Востряковском кладбище

Москва8 сен Вести.Смерть Нины Поповой стала полной неожиданностью для всего коллектива театра им. А. С. Пушкина, в котором актриса служила 60 лет. Об этом сообщает aif.ru, ссылаясь на подругу и коллегу Поповой, артистку Инну Кара-Моско.

Это очень тяжело принять. Она не болела, все было хорошо, были планы. И так внезапно. Пока рано говорить о дате похорон, наверное, не раньше 10 сентября говорится в сообщении

Нину Попову планируют похоронить на Востряковском кладбище, рядом с супругом, оператором Борисом Брожовским.

Актриса известна по сериалу "Следствие ведут знатоки", также она снималась в кинофильмах "Алмазы для Марии", "Мой старший брат", "Вера", "Моя Пречистенка" и других.

Ранее сообщалось, что Нина Попова умерла 7 сентября, на 82 году жизни.