Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова скончалась в возрасте 81 года

Умерла заслуженная артистка РСФСР Нина Попова Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова скончалась в возрасте 81 года

Москва7 сен Вести.Умерла заслуженная артистка РСФСР Нина Попова, сообщили в Московском драматическом Театре имени Пушкина.

Не стало заслуженной артистки РСФСР Нины Поповой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Для нас это огромная утрата. Мы выражаем соболезнования родным и близким Нины Георгиевны. Скорбим вместе с вами говорится в некрологе на официальной странице театра во "ВКонтакте"

Там добавили, что о дате и времени прощания сообщат позже.

Нина Попова родилась 20 марта 1945 года в Татарстане. Окончила Школу-студию МХАТ, на службу в Тетра Пушкина пришла в 1966 году.

Среди ее киноработ такие проекты как "Высокое звание", "Алмазы для Марии", "Память земли", "Два дня в начале декабря" и другие.