Москва26 авг Вести.На шестьдесят седьмом году жизни скончалась театровед, оперный критик, педагог, редактор отдела музейно-выставочной работы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) Ирина Горбунова, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Ирина Горбунова скончалась сказал собеседник агентства

Горбунова родилась в столице в 1960 году. Окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, затем театроведческий факультет ГИТИСа. Работала в МАМТ с 2006 года – до 2020 года в качестве пресс-секретаря, позже – как редактор. Ее статьи как театрального критика опубликованы в изданиях "Театральная жизнь", "Балет", "Музыкальная жизнь", в газетах "Культура", "Труд", "Российская газета" и других. Была членом экспертного совета премии "Гвоздь сезона" СТД РФ.